Már kikapcsolódni sem lehet.

Fotó: Karácsony Gergely/Facebook

„Egy Karácsony Gergelyre nagyon hasonlító emberről kaptam egy fotót egy síparadicsomból”

– írja a posztjában Bohár Dániel, a Pesti TV munkatársa. Majd több költői kérdést is feltesz a követőinek, például, hogy ott vannak-e dugók, hogy nem kellene-e e inkább a főpolgármesteri teendőivel foglalkoznia, illetve, hogy Mártha Imrével síel-e.

„Egyszerű kérdések ezek, amikre akár válaszolhatna is a főpolgármester, ha úgyis nyomkodja a telóját”

– vélekedik Bohár.

A kormánypárti média azonnal fel is kapta a „hírt”, hogy Budapest főpolgármestere arra ragadtatta magát, hogy egy kicsit pihenjen „ötven nappal a választások előtt”. A magyarnemzet.hu gyorsan arra is emlékeztet, hogy nemcsak Karácsony tett ilyen aligha megbocsátható dolgot: nyáron Tüttő Kata, illetve Mártha Imre is nyaralni volt.

