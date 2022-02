Az árstop árnyoldala, amiről nem beszél a Fidesz: ellepték az üzleteket az olcsó külföldi import-élelmiszerek

A kormány által alapvető élelmiszereknek kikiáltott termékek árstopja meglehetősen komplex helyzetbe hozta a kereskedőket. Sokan attól tartottak, hogy a kieső bevételt külföldi import árukkal igyekeznek majd ellensúlyozni.

A HVG.hu átfogó körképet készített a hazai boltok kínálatáról.

Az intézkedést bevezetésekor számos kritika érte, így például többen attól tartottak, hogy a mesterségesen alacsonyan tartott árak miatt az áruházláncokban inkább az olcsóbb importáruk lepik majd el a polcokat. Pár hete már tapasztalhattuk, hogy egyes láncoknál megjelentek az importáruk, például a húsoknál. Ennek azonban csak kevés jele látszott a nagy kereskedelmi láncok óbudai üzleteiben csütörtök kora délután.

A kormány a finomliszt, a 2,8 százalékos UHT tej, a kristálycukor, a sertéscomb, az étolaj, valamint a csirkemell és -far-hát esetében rendelte el január közepén, hogy februártól a tavaly októberi áron kell árulni.

A portál megnézte, hogyan alakult a rögzített árú termékek származási helye és ára az Auchan, az Aldi, a CBA, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco egy-egy üzletében. Minden boltban igyekeztek megkeresni az érintett termékek közül a polcokon megtalálható legolcsóbbat, ez sok esetben sajátmárkás termék volt.

Érdemes megjegyezni, hogy egyes üzletláncok polcok közti marketingjükkel kifejezetten rájátszanak az árstopra – a kormány által elvárt kék hirdetményen túl is. Az Auchanban nagy Stop feliratú táblák láthatók, amelyek azt hirdetik, hogy hány ezer termékük akciós. A Tesco a kék színnel hívja fel a figyelmet legolcsóbb termékeire, de a prímet a CBA és a Lidl viszi. Előbbinél például minden lisztnél feltűnő Árstop feliratú táblácska látható, a Lidl azonban ennél is tovább ment: szinte minden árrögzített terméknél szembeötlő feliratokkal tudatja, hogy „Befagytak az árak”, és azt is jelzi, hogy az adott termék hány forinttal olcsóbb, mint a rendeletben megszabott tavaly októberi ára volt.

