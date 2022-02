Talpra áll a házi vendéglátás? A BKIK szerint jelzésértékűek a Magyar Turisztikai Ügynökség adatai

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szakemberei szerint jelzésértékűek a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) napokban publikált, a hazai vendéglátás 2021-es alakulásáról szóló, pozitív tendenciát mutató adatai.



Kép: Pixabay

Az erőteljesen javuló bevételi számok arra utalnak, hogy a komplex válságkezelő intézkedések és programok hatékonyan támogatják az ágazat helyreállítását.

A BKIK üdvözli a hazai és a budapesti vendéglátó-forgalomról szóló, javuló adatokat. A koronavírus-járvány sajnos súlyos veszteségekkel járt és jár még ma is, ugyanakkor a kormány, a főváros és az érdekképviseletek sokrétű válságkezelő intézkedései nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az iparág lassan talpra állhasson. Bízom benne, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által tett szakmai ajánlások, valamint saját programjaink is részei a sikernek. Szeretnénk ezúton is megköszönni minden cégnek és vendégnek, aki csatlakozott »Újra nyitva Budapest« nevű fogyasztásélénkítő és turisztikai programunkhoz