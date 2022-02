"Ne vedd hülyére az embereket" – Orbán az ápolók béréről posztolt, elszabadultak az indulatok

Most Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be az ápolói bérek emeléséről, nem olyan régen pedig bruttó 500 000 forint fölötti átlagkeresetről számolt be a kormányzati Facebook-csatorna az ápolók béremelésének eredményeként, ám az ápolók teljesen kiborultak a statisztikán.

Akkor a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, Soós Adrianna a KSH adataira támaszkodva kétségbe vonta a kormányzati kommunikációban szereplő számok valódiságát.

Szerinte abban a kategóriában, ahol a poszt alapján bruttó 517 ezer forintot kellene keresnie az ápolóknak, a valóság szerint

mindössze bruttó 340 ezer forint jár.

Az 575 ezres rubrikában 389 ezer forint a valódi szám, a 649 ezer helyett a 422 ezer, a 690 ezer helyett a 499 ezer, ám még az alacsonyabb számokat is csak a beígért februári béremelés után kapják meg az egészségügyi szakdolgozók.

Köszönjük Magyarország Kormánya,köszönjük Orbán Viktor hogy megint hülyére veszed az egészségügyi dolgozókat. És ebből a táblazatból a sok krumplibogár 1 csak is 1 számot fog megjegyezni, hogy a nővérek félmillát keresnek. Hát hányok ettől az egésztől.

- írta valaki kommentben.

Köszönjük áldozatos munkájukat!

- írta a képhez a miniszterelnök, ám az indulatok hamarosan elszabadultak! Hiszen 2007 óta nem látott inflációt mért januárra a KSH, és ez lassan csökkenhet a kormányzati intézkedések ellenére, vagy épp azok miatt.

Sokan hangot is adtak ennek, hiszen szerintük ez a béremelés semmire sem elég, hiszen így is alacsonyak a fizetések a szektorban.

Barátnőm egészségügyben raktárban titkárnőként és raktárosként 45 évesen, netto 140 000 forintot keres, tavaly kapott 30 000 forint úgynevezett mozgóbért, akkor kapott 170.000-et. Aztán azt is elvették tőle tavaly novemberben 3 hónapra és most azt a 30 000 forintot kapta vissza béremelés címén, úgyhogy most megint netto 170 000 forintot kap, de reggel 8-tól este 6-ig bent van a munkahelyén.

- írta valaki alá.

Az elemzőket is meglepte az, hogy januárban átlagosan 7,9 százalékos volt a drágulás, derül ki a KSH reggeli adatközlése után kiadott kommentárokból.

2019-ben kellett volna már, amikor éjjel-nappal a belünket kidolgoztuk a pandémia miatt. Ja, akkor nem jött választás. Ne vedd hülyére az embereket!

- tette hozzá indulatosan egy másik kommentelő!

Forrás:Facebook

Címlapkép: Facebook/Orbán Viktor