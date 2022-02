Márki-Zay szerint az ellenzéki koalícióban a fasisztákat és a kommunistákat is képviselik

Egy fonyódi lakossági fórumon beszélt arról Márki-Zay Péter, hogy Orbán Viktor egy személyben testesíti meg azt a "szivárványkoalíciót", amit az ellenzéki összefogás tud felmutatni.

A Telex cikke szerint Márki-Zay Péter még szombaton, a Fonyódon Steinmetz Ádám közös ellenzéki jelölttel tartott lakossági fórumán beszélt arról, hogy egy olyan "szeretetországot" szeretne építeni, amelyben "elfogadjuk különbözőnek egymást".

Fotó: Illusztráció/YouTube/dr. Márki-Zay Péter/videórészlet

Márki-Zay Orbán Viktorról is beszélt a fórumon, mint mondta, míg ő már a 80-as években is templomba járt, addig Orbán ekkortájt a KISZ-ben politizált. „Később liberális lett, aztán egy általam nagyon támogatott, Putyin-ellenes, Európa-párti konzervatív politikus, most pedig egy Putyin-párti, Európa-ellenes politikus lett” – magyarázta az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje.

Én ezeket a kanyarokat nem tudom követni. De azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját

- fogalmazott Márki-Zay.

Mi elfogadjuk magyarnak azokat is, akik jobboldaliak, azokat is, akik baloldaliak. Azokat, akik cigány származásúak, akik nem cigány származásúak, akik keresztények, zsidók, meg akik ateisták. Ezek mind tisztességes, becsületes magyar emberek. Nem akarunk gyűlöletet többé. Elegünk van abból, hogy hazugságokkal kényszerítenek arra, hogy gyűlöljük egymást

- tett hozzá, és arra is kitért, hogy a gyűlöletkampánynak csak az a célja, hogy április 3. után is "ők lophassanak tovább".

A Telex megkérdezte az Egységben Magyarországért sajtóosztályától, hogy kikre gondolt a miniszterelnök-jelölt, amikor azt mondta, az ellenzékben a kommunistákat és a fasisztákat is képviselik. A cikk megjelenéséig válasz nem érkezett.

Forrás: telex.hu