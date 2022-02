Benzinár-stop: rengeteg üzemeltető fog bezárni, de mennyiség korlátozások is lehetnek

Szombati évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy további három hónapra befagyaztják az üzemanyagok kiskereskedelmi árát. Szakértők szerint több benzinkút is be fog zárni emiatt.

Egyre több szakértő és szakmai szervezet jelezte az elmúlt hetekben, hogy a benzinár-stop miatt be fognak csődölni a kisebb benzinkút-üzemeltetők, mert nem tudják a világpiaci árakhoz igazítani az áraikat - írta meg a 24.hu az mfor.hu-ra hivatkozva.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A szakmai szervezetek szerint jelenleg 520-550 forint közötti fogyasztói ár lenne indokolt a kereskedők szerint. Sok shopban a másfajta termékek értékesítése nem hossza vissza a veszteséget (sok helyen nincs is ilyen opció), a MOL korábban már fölajánlotta, hogy átveszi a nehéz helyzetben lévő kutak egy részét.

Mint ismert, a szombati évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a benzinár-stopot további három hónappal, február 15. és május 15. közötti időszakra vonatkozóan meghosszabbítják. Az erről szóló kormányrendelet vasárnap meg is jelent a Magyar Közlönyben, eszerint továbbra is legfeljebb 480 forint/liter áron lehet adni a meghatározott üzemanyagokat a kutakon.

A 24.hu a holtankoljak.hu-ra hivatkozva arról is beszámolt, hogy egészen biztosan emelkedni fognak az üzemanyag-beszerzási árak, ami teljesen kiélezi a helyzetet a hazai piacon, mert a kutak tulajdonosaitól nem várható el, hogy folyamatosan veszteséggel értékesítsenek üzemanyagot.

Forrás: mfor.hu, 24.hu, holtankoljak.hu