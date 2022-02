Több munkahely is trükközik, nem adják meg a 25 éven aluli dolgozóiknak az adómentességet, de nincs minden veszve

Több helyen is döntés elé állítják a 25 év alatti dolgozókat: vagy lemondanak az adómentességről, vagy nem dolgozhatnak tovább az adott munkahelyen – írja a hrportál.hu.

Fotó: 123RF.com

2022. január 1-jétől teljes jövedelemadó-mentességet kaptak a 25 év alattiak, akik így februártól már magasabb összegű fizetést kaphattak. Az intézkedés körülbelül 280 ezer embert érinthet, és 22 százalékos pluszt jelent számukra a jövedelmükben. Azonban sok olyan történet kering a közösségi médiában, miszerint több helyen csak akkor dolgozhatnak tovább a fiatalok, ha egy nyilatkozatban lemondanak az adómentességről, mert gondot okoz, hogy a rangidős kollégák is kevesebbet kapnak, mint a 25 év alattiak. A portál megkeresett egy okleveles adószakértőt, aki szerint valóban előfordulhat ilyen, még ha nem is széles körben, kényszeríteni azonban senkit nem lehet a nyilatkozat aláírására. Felhívta a figyelmet: a 25 év alattiak adóalap kedvezménye nem nyilatkozathoz kötött, automatikusan figyelembe kell venni év közben az adóelőleg levonásnál is. Az érintetteknek csak akkor kell nyilatkozniuk, ha nem akarják igénybe venni az adóalapkedvezményt év közben az adóelőlegnél.

"Ha valaki aláír egy ilyen mellőző nyilatkozatot, akkor nem esik el végleg az adóalapkedvezménytől, hiszen az éves szja bevallásában még érvényesítheti"

- hívta fel a figyelmet Angyal József.

Forrás: hrportál.hu