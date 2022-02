Tolnában már most üzemanyag-ellátási zavarokat okoz az árstop következménye

Ahogyan az várható volt, Orbán Viktor miniszterelnök a szombati évértékelőjében bejelentette, hogy három hónappal, május 15-ig meghosszabbítja a kormány az üzemanyagár-stopot.

Fotó: pixabay.com

Tehát a kormányfő szerint bevált az árstop. Kérdés persze, hogy mit jelent az, hogy bevált – írja a 444.hu.

a holtankoljak.hu szakportál korábban meglehetősen borúlátó előrejelzést adott ki.

Mindennemű változtatás nélkül hosszabbították meg most vasárnap a novemberi rendelkezést. Jelenleg nincs szó semmilyen kompenzációról, áfa- vagy jövedékiadó-csökkentésről, a befagyasztott árakat a töltőállomás tulajdonosoknak kell valahogy megoldani. Ez már most is komoly kihívást jelent, hiszen a gázolaj beszerzési ára február 4-e óta magasabb mint 480 forint