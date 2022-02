Nyergesújfalun, Dorogon és Esztergomban járt a Telex stábja, hogy megtudják, Völner Pál körzetében hogyan vélekednek a politikus ügyeiről.

A vesztegetési botránya miatt leváltott képviselő a válaszadók szerint továbbra is nagyon népszerű, van olyan, aki nem is hallott arról, hogy mivel vádolják. Egy hölgy pedig azt ecsetelte, hogy bár 57 ezer forint a nyugdíja, arról nem a 12 éve kormányon lévő Fideszt képviselő Völner tehet, és ő továbbra is vele van.

Olyan is akadt, aki kiemelte, hogy mivel Völner Pál templomba jár, nagy csalódás lenne számára, ha bebizonyosodna a fideszes képviselő bűnössége.

Forrás: Youtube/Telex