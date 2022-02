Megvan, kiket indít Gattyán pártja a választáson – vannak érdekes nevek

A felnőtt szolgáltatásokat nyújtó cégéből milliárdossá vált Gattyán György pártjának megvan mind a 106 képviselő-jelöltje. Pár ismert név található köztük.

A 24.hu cikke szerint február 14-én, hétfőn kiderült, hogy kiket indít a 2022-es országgyűlési választáson képviselő-jelöltként a felnőtt szolgáltatásokat nyújtó cégéből milliárdossá vált Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom (MeMo).

Február elején pár név már nyilvánosságra került – emlékeztet a lap –, többek között Janicsák Istváné. A Z'Zi Labor frontembere Zuglóban méretteti meg magát (az ellenzéki előválasztás idején még az MSZP-s Tóth Csabát támogatta Janicsák). A másik híresség Détári Lajos volt futballista volt, ő Kőbányán igyekszik elnyerni a választók bizalmát.

A 24.hu szerint a 106 egyéni képviselő-jelölt listáját átnézve Détári, Janicsák és az egykori villalakó VV Tommiboy mellett még pár érdekes név akad, kettőt ki is emeltek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 1-es választókörzetben Helmeczy László indul a MeMo jelöltjeként, aki tapasztalt politikus: a rendszerváltás után még az MDF környékén tűnt fel, idővel viszont a Fideszben találta magát, 1994-1999 között városi, majd megyei Fidesz-elnök volt, 1998-2002 között országgyűlési képviselőként dolgozott. Később azonban összerúgta a port a Fidesszel, kiesett a politikából, majd 2013-ban már mint a Bajnai Gordon mögött felálló Együtt-PM szabolcsi jelöltje jelent meg a politikai porondon. Az elmúlt években a cikk szerint a Kósa Lajosnak sok fejfájást okozó csengeri orökösnő ügyvédjeként szerepelt a médiában.

A 24.hu Komárom-Esztergomban is talált egy érdekes jelöltet: az 1-es választókerületben Popovics Judit indul, aki miatt az ellenzéki előválasztáson Dobrev Klára és Márki-Zay Péter is összekülönbözött. Popovics neve az egyik előválasztási miniszterelnök-jelölti vitában került elő, amikor Márki-Zay azt állította, hogy a Demokratikus Koalíció Karácsony Gergelyen kívül Popovicsot is megzsarolta a visszalépéséért – Popovics is ezt állította ugyanis.

A lap szerint míg az előválasztáskor Popovics azt írta bemutatkozó oldalán, hogy csak akkor van esély leváltani a Fideszt 2022-ben, ha egy körzetben egy ellenzéki jelölt indul, most viszont a MeMo oldalán a következő cél szerepel a bemutatkozó szövegében:

"Tatabánya az elsők közt kapjon figyelmet a Megoldás Mozgalom magyar Szilícium-völgyre vonatkozó törekvései kapcsán, mert az ilyen irányú fejlesztések kiemelt szellemi és pénzügyi támaszt nyújthatnak nemcsak választókörzetem lakóinak, de a hazai innovációnak is."

