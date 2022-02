Esős és enyhe lesz a szerda, csütörtökön akár 20 fok is lehet

Szerdán napközben akár 14 fok is lehet, éjjel viszont még fagypont környékére is csökkenhet a hőmérséklet. Csütörtökön a melegfront elhagyja Magyarország területét, de a főnhatás miatt elsősorban az Alpokalján lehet 19-20 fok is.

Szerdán a felhőzet és csapadéksáv kelet felé vonul, délutánra átmenetileg gyengén felhős, napos időre van kilátás, keleten is megszűnik a csapadék – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Késő délutántól nyugat felől ismét vastag felhők sodródnak hazánk fölé. A nyugati, délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, a tartósabban felhős északkeleti részeken lehet ennél hűvösebb. Késő estére 1 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szerda éjjel ismét beborul az ég, és az éjszaka második felében az ország északi felén többfelé elered az eső. A délnyugati szél hajnalra megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul.

Csütörtökön a melegfront felhőzete délig elhagyja hazánkat, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Estétől ismét megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor. A kezdetben délnyugati szél nyugatira, északnyugatira fordul és északon többfelé kísérhetik erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között várható. A főnhatás miatt elsősorban az Alpokalján 19, 20 fok is lehet.

Forrás: met.hu