Márki-Zay: február 25-én áll ki az ellenzék a közös programmal, a közös lista is meglesz

Az Egyenes beszédben az ellenzéki miniszterelnök-jelölt beszélt Róna Péter államfő-jelöléséről, a korábbi szerencsétlenül megfogalmazott mondatairól, és arra is kitért, hogy bár egy friss felmérés szerint gyengült az ellenzék, ő ezt nem érzi, még a fideszes városokban is sokan mennek oda hozzá.

Az ATV-n futó Egyenes beszéd február 15-ei adásának volt vendége Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje – olvasható az atv.hu cikkében.

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

A hódmezővásárhelyi független polgármester a műsorban elmondta, azért Róna Péter lett végül az ellenzék köztársasági elnök-jelöltje, mert mögötte tudott felépülni egy teljes konszenzus. Rónát Márki-Zay kiváló jogásznak nevezte, aki nem mellesleg a devizahitelesek ügyében is többször felszólalt. Arra is felkészítették Rónát, hogy a személye ellen támadások fognak indulni.

A műsorvezető rákérdezett a napokban tett szerencsétlen kijelentésére is. Fonyódon egy lakossági fórumon a miniszterelnök-jelölt ugyanis a következőket mondta:

"azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük."

Márki-Zay Péter a kijelentését most úgy magyarázta, hogy valójában arra akart utalni, Orbán mi mindent képviselt már, "eljutott a kommunizmustól a fasizmusig", ezt akarta mondani.

Előkerült egy másik szerencsétlen fogalmazása is, amit a női keresztrejtvény-fejtéssel kapcsolatosan tett, ezt úgy magyarázta, hogy az írásképre utalt, mert abból szerinte meg lehet állapítani, hogy nő írta-e, mert nekik szebb az írásképük, és megkockáztatja, hogy a helyesírásuk is inkább jobb, mint rosszabb a férfiakéval összevetve. Hozzátette, hogy aki ennek az ellentétére gondol, az gyűlöli a nőket. Az meg hogy a Fidesz erre egy hadjáratot épített fel, az a Fidesz propagandájának része.

Beszélt arról is, hogy ki akar kényszeríteni egy vitát Orbán és közte, ennek kapcsán még most nagyon optimista, és hozzátette, reméli, a Fidesz választói sem fogadják el azt a "megaláztatását", hogy a jelöltjük gyáva és nem mer kiállni vitázni. Azt, hogy vele nem érdemes kiállni vitázni, azt a miniszterelnök adta a szavazók szájába, ez is egy kifogás.

A műsorban arra is kitértek, hogy a Závecz Research friss felmérése szerint az ellenzék gyengült, miközben a Fidesz erősödött. Márki-Zay erre a felvetésre válaszul elmondta, ez szerinte nem így van, most, hogy elindult a kampány, a legtöbb ellenzéki körzetben hamarabb összeszedték a jelöltek az ajánlásokat, mint a Fidesz. A legtöbb településen, ahol jár, sok ember ment oda hozzá, a fideszes városokban is mosolyognak rá, kedvesek az emberek, szerinte ebből is az látszik, hogy verhető a Fidesz.

"Azt is hozzátette: soha nem volt még olyan, hogy egy adománykérő e-mailre egy nap alatt több mint 20 millió forint jöjjön be, szerinte óriási dolog, hogy az emberek reagálnak, rengeteg aktivista jelentkezik, szerinte meglesz a 20 ezer szavazatszámláló is a választásokra. Legutóbb 17 ezres számot kommunikáltak, de úgy érzi, már a 20 ezer felé járhatnak"

- olvasható a cikkben.

Márki-Zay a műsorban elmondta még, a közös lista határidőre meglesz, az ellenzéki közös programot pedig február 25-én fogják bemutatni, mert az anyagok már megvannak hozzá, csak még kommunikálható formába kell önteni.

A 24.hu cikke szerint a műsorban arról is beszélt a miniszterelnök-jelölt, hogy szerinte Az Ördög ügyvédje blog fogja nyilvánosságra hozni azt, hogy a Fideszben három miniszter is saját neméhez vonzódik, erről folyamatosan kapnak információkat.

Forrás: atv.hu, 24.hu