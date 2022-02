A BBC szerint Orbán a legkeményebb kihívása előtt áll

Erős versenyt jósol a közvéleménykutatások nyomán a Fidesz és az ellenzék között.

A hvg.hu cikke szerint külön riportban foglalkozik az angol köszolgálati műsorszolgáltató, a BBC a magyar ellenzék miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péterrel és a magyarországi kampánnyal.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor

A BBC tudósítását a hazánkban a 80-as évek vége óta élő Nick Thorpe írta, aki a cikket ezzel a mondattal kezdte a hvg.hu fordítása szerint:

„Orbán Viktor magyar miniszterelnök 12 év kormányzás után még nyolcat kér, azonban a jobboldali Fideszt komoly kihívás elé állítja a hat ellenzéki pártból álló szövetség.”

A BBC Márki-Zayt független és konzervatív emberként írja le, akinek a célja Orbán Viktor hatalmának megdöntése. A tudósítás kiemeli, hogy a közvéleménykutatások szoros versenyt jósolnak a Fidesz és az ellenzéki összefogás között, de arra is kitér, hogy a pálya meredeken lejt a Fidesz számára, mivel a kormány uralja a médiát, és hatalmas anyagi források fölött diszponálnak, amit a kampányra fordítanak. Példaként azt említette meg Thorpe, hogy a közösségi oldalakra fordított kiadásai a Fidesznek háromszor magasabbak, mint az ellenzéké.

Thorpe idézi a kormányközeli Nézőpont vezetőjének, Mráz Ágostonnak egy előrejelzését, amely szerint a Fidesz 110 helyet fog elhozni a 199-ből a 2022-es választáson (most 133 helye van a Parlamentben, tehát csökkenni fog a támogatottsága), de hozzáteszi, Márki-Zay erre válaszul olyan felmérést ismertetett, amely szerint a magyar választók 53 százaléka akar kormányváltást.

A BBC tudósítója a cikkben Márki-Zay és Orbán kampányát is összevetette, de arról is részletesen beszámolt, hogy a kormány az egész országot kiplakátolta a "mini-Ferivel". Orbánt is jellemezte Thorpe – ismerik egymást a 80-as évek vége óta, bár Orbán már jó ideje nem adott neki sem interjút –, vidéki srácként írta le, aki "manapság a gazdagokhoz és a hatalmasokhoz dörgölőzik".

Márki-Zay Péter a tudósításban elmondta, nem tartja Orbánt hazafinak és kereszténynek sem, "nincsenek elveik, nemzeti értékrendjük, vallásuk", Orbán pedig pragmatista, aki bármit megtenne, hogy hatalmon maradjon és gazdagodjon – magyarázta az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Forrás: hvg.hu, bbc.com