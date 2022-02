Népszava: országszerte már közel 100 benzinkúton korlátozzák a kiadható mennyiséget

Bezárási hullámot hozhat magával, ha a MOL elkezdi a nagykereskedelmi áraiban érvényesíteni a nemzetközi piac árait a kiskereskedők felé.

A Népszava cikke szerint immár közel 100 üzemanyag-töltőállomáson korlátozzák a kiadható mennyiséget, ezt a lap Bujdos Esztertől, a Holtankoljak.hu ügyvezetőjétől tudta meg.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint ez egyenes következménye annak, hogy a Fidesz-kormány február 15-ei hatályba lépéssel újabb három hónapra meghosszabbította a több üzemanyag-fajtára kiszabott 480 forintos literenkénti hatósági ár hatályát.

Bujdos Eszter a lapnak elmondta, a kutak önállóan döntenek a mennyiségi korlátozásokról, ezt semmi sem tiltja az üzemeltetőknek. Az ügyvezető 5-10 literes mennyiségkorltázosról hallott, ezek az adagok arra elegek, hogy az autós eljusson a következő, nagyobb töltőállomásig. Az intézkedést a kisebb kutak vezették be jellemzően, melyeket jobban sújt a hatósági ár miatt kialakult veszteség.

Bujdos szerint ha "a hazai egységek zömét ellátó Mol péntektől nagykereskedelmi áraiban érvényesíti az elmúlt két hét olajáremelkedését – ami a töltőállomás-üzemeltetők számára literenként akár 10 forintos drágulást is hozhat –, az végleg bezárási lavinát" indíthat el itthon, mert akkor már több száz, jellemzően kis töltőállomás húzhatja le a rolót, melyek a kistérségükben fontos ellátópontot jelenthetnek.

(A Szekszárdtól nem messze lévő Bogyiszló, Őcsény és Szedres ellátását biztosító három kisebb kút a Népszava hétfői cikke szerint a készletük elfogyta után be fog zárni, emiatt az őcsényi polgármester válságtanácskozást hívott össze a 444 információi szerint.)

Mindeközben a nemzetközi olajár-emelkedés miatt egyre többen érkeznek külföldről tankolni Magyarországra, aközben már megjelentek a kutakon az eddig közvetlenül nagykereskedésből ellátott nagyigényű fogyasztók is, emiatt Bujdos Eszter érthetőenk tartja, hogy az egyes termékek veszteséges értékesítést visszafogják. A szakértő a lapnak azt is megjegyezte, hogy "e helyzet a magyar állam adóbevételeinek tetemes ugrásához is vezetett."

Bujdos alkotmányellenesnek tartja a kormány intézkedését, ami lassan a mezőgazdasági munkálatok akadozásához is vezethet. A kisebb kutak üzemeltetői és a Magyar Ásványolaj Szövetség azon javaslatára, hogy az adókat csökkentsék a jelenlegi helyzetben, a kormány még csak nem is válaszolt.

