Varga Judit szerint a gyermekvédelmi törvény miatt marasztalták el az Orbán-kormányt

Politikai döntésnek, a gyermekvédelmi törvény miatti újabb politikai nyomásgyakorlásnak tartja az igazságügyi miniszter az Európai Unió Bírósága által szerdán ismertetett döntést.

Varga Judit Budapesten, a Kormányinfón úgy fogalmazott:

"az Európai Unió Bírósága ma egy politikai döntést hozott a magyar gyermekvédelmi törvény miatt".

A gyermekvédelmi törvény a probléma, nem a jogállamiság – jelentette ki.

Hozzátette: a döntés nem érte a kormányt meglepetésként, mivel a bíróság elnöke korábban már utalt arra, milyen tartalmú ítéletre számíthat Magyarország. Szerinte a gyermekvédelmi vitában az uniós bíróság is politikai szereplővé lépett elő – írja az MTI.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy nagy, nyílt nemzetközi vita folyik a jogszabályról, és a magyar kormány úgy döntött, ezt a kérdést elviszi egészen a népszavazásig, hogy döntsenek a magyar emberek.

"A magyar emberek döntését még Brüsszelnek, a brüsszeli bürokráciának is tiszteletben kell tartania, el kell majd fogadnia"

- fogalmazott.

Varga Judit elmondta, hogy hosszú ideje folytatnak különböző egyeztetéseket, vitákat Brüsszellel számtalan témában. Ez azonban "egy nagyon erős téma", ez az újdonság, ami miatt most ez a hihetetlen támadás zajlik az ország ellen – vélekedett.

Mint mondta, külön levelet kaptak Brüsszeltől, hogy Magyarország változtassa meg az egyébként nemzeti hatáskörbe tartozó család- és gyermekvédelmi törvényeket. Jelezte, kötelezettségszegési eljárás is zajlik Magyarország ellen.

Varga Judit felidézte, hogy négy éve is hasonló helyzet volt a migrációval kapcsolatban, akkor is népszavazás, majd országgyűlési választás zárta le végleg a vitát, és most így lesz.

Négy évvel ezelőtt, a migrációs vita idején is hatalmas nemzetközi támadás érte az országot – folytatta –, de a magyar megoldás bizonyult hosszú távon a jó megoldásnak, amelyet ma már sokan követnek.

Elmondta, úgy gondolják, hogy a gyermekeket meg kell védeni mindenféle szexuális propagandától, a magyar emberek döntését pedig tiszteletben kell tartani.

Az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága szerdán elutasította a Magyarország és Lengyelország által benyújtott, az uniós költségvetésből származó finanszírozás igénybevételét a jogállamiság elveinek tagállamok általi tiszteletben tartásához kötő feltételességi mechanizmus ellen irányuló kereseteket.

