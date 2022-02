Kaposváron a Fidesz bevetette a választási atombombát: azonos nevű jelöltekkel akarnak összezavarni mindenkit

Kamujelöltekkel osztaná meg a Fidesz–KDNP a szavazatokat Kaposváron – értesült a kpsvr.hu nevű helyi lap, illetve más forrásból a Népszava is. A lapoknak többen is megerősítették, hogy egy Horváth Ákos és egy Varga István nevű jelöltnek is gyűjtenek ajánlásokat a kormánypártok az áprilisi választásra.

Fotó: pixabay.com

Mint a hvg.hu cikkéből kiderül: dsakhogy a két induló névrokonai a körzet két ellenzéki politikusának. A kpsvr.hu hangsúlyozza, hogy Horváth Ákos nem egyezik meg azzal a Horváth Ákos Ervinnel, aki 2019-ben az ellenzék polgármester-jelöltje volt, és aki az ellenzéki előválasztáson az MMM–Jobbik–LMP–ÚK–ÚVNP támogatottja volt.

A hirtelen előkerült Varga István sem egyezik meg Dr. Varga István – Fakír, az ellenzéki összefogás jelöltjének személyével – fogalmaznak.

Forrás: hvg.hu/kpsvr.hu

Címlapkép: pixabay.com