Közel 2 milliót fizetett ki a BKK rekordbliccelője

A Budapesti Közlekedési Központ közösségi oldalukon számolt be arról, hogy 2021 rekordbliccelője 1 879 381 forintot fizetett ki hat végrehajtási eljárás és több tucat rendezetlen pótdíjazást követően.



Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Bár az utasaink túlnyomó többsége érvényes bérlettel vagy jeggyel utazik, még mindig akadnak olyanok, akik nem tartják be az utazási feltételeket. Az így szerzett pótdíjat azonban érdemes minél előbb befizetni, hiszen az évek múlásával nem évül el, sőt, akár pótdíjazási polgári per is kerekedhet belőle.