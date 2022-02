Nem volt kérdéses, ki nyeri el a ferencvárosi kézicsarnok üzemeltetési jogát

A Groupama Arénát is üzemeltető Sportfive működteti ezentúl az új, MVM Dome-ra keresztelt, 20 ezres kézicsarnokot.

„Az MVM Dome üzemeltetését mostantól a közbeszerzési eljáráson győztes Sportfive Hungary Kft. végzi”

– közölte kommünikéjében a Ferencváros. Az Európában is egyedülálló multifunkcionális csarnok kulturális, szórakoztató, üzleti és sporteseményeknek fog otthont adni, a rendezvények szervezése és az értékesítés nagy erőkkel kezdődik – olvasható az FTC szerdai közleményében, amelyet a Népszava idéz.

Ahhoz képest ez valóban meglepetés, hogy a Népszava kérdésére napra pontosan egy hónappal ezelőtt a most győztes üzemeltető szó szerint ezt válaszolta:

„Az új csarnok üzemeltetése nem tartozik a Sportfive Hungary Kft-hez.”

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe a törvényi előírás folytán kötelezően feltöltött dokumentumot, miszerint a Ferencvárosi Torna Club írt ki közbeszerzési eljárást az aréna üzemeltetésére. A nyílt koncessziós eljárásban érvényes ajánlatot mindössze az FTC stadionját, a Groupama Arénát is üzemeltető Sportfive Hungary Kft. adott be, s mint kiderült, az eljárás nyertese is ez a cég lett, amely a koncessziós szerződés értelmében 10 éven át üzemelteti az MVM Dome-ot.

A pályázat egyesélyes volt, tekintve, hogy olyan feltételek szerepeltek benne, amelyeknek szinte kizárólag a Sportfive tudott megfelelni Magyarországon.

Ami a nyilvános cégadatokból kiderül: 2020-ban 4 milliárdos nettó árbevétel mellett 402 milliós adózott eredményt ért el a Sportfive Hungary Kft.

Ha a felek jól sáfárkodnak az MVM Dome 50 ezer négyzetmétere nyújtotta lehetőségekkel, rengeteg tartalommal, s nem csupán sport-, hanem kulturális eseményekkel töltik azt meg, akkor abból szép haszon realizálható – szögezte le a Népszava forrása, aki egyúttal rámutatott, a titkolózás nem véletlen.

Amíg Nyugat-Európában minden részlete nyilvános egy-egy mezszponzori szerződésnek, vagy egy stadionnévadási megállapodásnak, addig nálunk mindezekből szinte semmi nem publikus. Jelen esetben sem tudni, hány évre, mennyi pénzt fizet az MVM, és hogy ez az összeg teljes egészében a klubot illeti-e? A különbségre nyilván az a magyarázat, hogy odakint piaci alapú a sportfinanszírozás, mifelénk azonban az állami, egyesületi és magánszektor totális összefonódása jellemző, ami, belátható, korántsem az átlátható viszonyokat segíti.

