Orbán: Tudtam, hogy nem lesz belőlem Isten sosem – Új dokumentumfilm Orbán Viktorról

Kicsoda Orbán Viktor? – teszi fel a kérdést a HVG új, öt részes dokumentumfilmje, amely a miniszterelnök személyiségét, jellemének fordulópontjait járja körbe. A 35 perces első részben néhány ismert történet mellett jó néhány sosem publikált sztoriban elevenítik fel Orbán fiatalkorát.

„Akit nem lehet nevelni, azt időnként idomítani kell” – foglalta össze egy korai, őszinte interjújában Orbán Viktor a családi krédót az ő terelgetését illetően. Az idomítás pedig „évente néhány jeles alkalommal” rugdosással és veréssel járt, egészen 17-18 éves koráig, ahol nem egyszer elhangzott a mondat: „tedd le a kezed!”.

„Nagyon rossz gyerek voltam. Neveletlen, nagypofájú, erőszakos” – vallja be Orbán, s balhéi a katonaság alatt sem csitultak. „A laktanyában is híre volt” – állítja Fodor Gábor, aki később pártalapító társa lett, de még a katonaság alatt ismerte meg őt. Egyszer a meccsre kiszökő Orbánt még fekete Volgával is üldözték a kukoricásban – emlékszik vissza Fodor a HVG360 filmjében.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2022. január 28-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Egykori tanárai, Kéri László és Miszlivetz Ferenc, amellett, hogy megfigyelték az állandó központba helyezkedését, izgágaságát, elismerik: nem csak vibráló, de kifejezetten sokoldalú és szorgalmas jellem volt. Mindig ő tudta legváratlanabb kérdéseket feltenni. Szorgalma pedig nemcsak a tanulásban, de a zsebpénz megszerzésében is segítette. Éjszakánként exportra szállítandó csirkéket kötöztek. S ez, a zsebpénzen túl máshoz is hozzásegítette Orbánt. Kéri visszaemlékezése szerint ott, az éjszakai piacon „forrt össze az Ancsa-Viktor páros”.

Az élesen kommunistaellenes Simicska egyfajta szellemi mentora volt Orbánnak, aki maga sosem volt „dúvad”, ellentétben Simicskával – árnyalja Fodor a szakkollégiumi viszonyokat, miközben végig veszi az összes fontos szereplőt az egyetemi brancsból.

Az NB-1-es tartalékcsapatnál is megforduló Orbán a focit parkolópályára tette egy idő után: „tudtam, hogy nem lesz belőlem Isten sosem. Annál kevesebbért pedig nem érdemes csinálni ezt a dolgot.” – mondta. A dokumentumfilm egyik legmeglepőbb állítása, hogy egyáltalán nem volt eleve elrendelt 1988-89-ben, hogy Orbán politikai pályára lép. Ő maga, s sokan körülötte is egy másfajta, polgáribb karriert vizionáltak.

Ebbe a másfajta, kutatói, államjogászi pályába illeszkedett az oxfordi Soros-ösztöndíj is, melynek körülményeivel is megismertet a HVG film első epizódja, valamint azzal is, hogy miért szakította meg végül, részben Fodor unszolására külföldi tanulmányát Orbán – hiszen „a rendszerváltást nem lehet Oxfordból végignézni”.

A dokumentumfilm előzetese:

Forrás: A HVG360 Kicsoda Orbán Viktor? című filmje itt elérhető.