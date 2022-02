Hadházy szerint Bánki Erik fideszes képviselő cégénél volt ügyvezető a pécsi buszügy korábbi vádlottja

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a pécsi buszbeszerzési ügyben talált rá egy érdekes anomáliára, miután megkapta a vádiratot. Eszerint a hatóságok nem vizsgálták érdemben, hogy a harmadrendű vádlottnak van-e köze fideszes politikusokhoz, holott ezt egy egyszerű Google-keresés megmondja.

A Telex cikke szerint a pécsi buszbeszerzési üggyel (Volvo-gate) kapcsolatos egyik különös részletre hívta fel a figyelmet vasárnap Hadházy Ákos egy Facebook-posztban.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CC0/falco

A független országgyűlési képviselő ugyanis a bejegyzésben azt írta le, hogy a vádiratban (melyhez hozzájutott) nem vizsgálták érdemben azt, hogy kicsoda valójában az ügy harmadrendű vádlottja, és hová is kerülhetett tovább az a pénz, ami a korrupciós ügyben hozzá eljutott. Hadházy szerint ugyanakkor elég lett volna egy Google-keresés, és egyből kiderült volna az ügyben eljáró hatóságnak, hogy a férfi korábban egy olyan cégben volt ügyvezető, mely Bánki Erik fideszes baranyai országgyűlési képviselő tulajdonában áll (Bánki jelenleg képviselősége mellett a Parlament gazdasági bizottságának elnöke).

A cikk szerint az ügy lényege az, hogy 2015-ben a pécsi buszflottát úgy cserélte le a helyi közösségi közlekedésért felelős cég, hogy a használt Volvo-buszok ára az eredeti ajánlathoz képest több száz millió forinttal drágult meg közben. A haszon a cikk szerint egy érdemi munkát a folyamatban nem végző közvetítőcéghez került, ez pedig 700-850 milliós kárt okozott Pécs önkormányzatának (az eltérés az euró-forint árfolyam változása miatt van). Az így megszerzett haszon a közvetítőcégtől egy szerb számlára került, majd annak egy részét Hollandiában próbálták tisztára mosni. Az ottani banktisztviselő azonban értesítette a hatóságokat a pénzmosásra utaló körülmények miatt, emiatt ott hamarabb indult egy nyomozás, mint Magyarországon. (Az ügy szövevényes részleteit ebben a cikkben lehet kibogozni.)

A Telex cikke szerint a lényeg az ügyben a következő:

"Három ember került a vádlottak padjára, Paiger István Péter (a Tüke Busz korábbi vezérigazgatója), Csengő András (Hollandia egykori tiszteletbeli konzulja) és egy bizonyos Paczek Endre Tibor. Utóbbi egy thaiföldi cég (a Taki Company Limited) képviselője volt, amelynek részére átutaltak 172 millió forintnak megfelelő, a korrupt ügyeltből származó összeget. Paczek Endre Tibor korábbi harmadrendű vádlottról sok egyéb nem szerepel a vádiratban – írja az ahhoz hozzájutott Hadházy –, kapcsolatait nem vizsgálták, holott csak rá kellett volna keresni a férfi nevére, hogy kijöjjön: korábban ügyvezetői pozíciót töltött be egy németországi cégben, amelynek Bánki Erik volt a 91 százalékos tulajdonosa. Erről a 444 írt még 2016-ban, cikkük alapján Patzek Budaörsön illetve Floridában is élt, számos cég ügyvezetője és tulajdonosa volt, többek között a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-től tavaly nyáron két közbeszerzést nyerő Fine Consultingé. Bánki Erik egyébként amellett, hogy az országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke, a Fidesz fürdőügyi szakpolitikusa is."

Paiger István nemrég váratlanul elhunyt, a harmadrendű vádlott pedig már az előkészítő ülésén beismerte, hogy pénzmosást követett el, így őt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság, emiatt pedig már csak tanúként tér vissza a márciusban folytatódó tárgyalásra. Paiger és ügyvédje beidéztette volna tanúnak Bánki Eriket a cikk szerint, ám ez végül nem történt meg, így csak Csizi Péter korábbi fideszes országgyűlési képviselőt és volt pécsi alpolgármester és Páva Zsolt volt pécsi fideszes polgármestert hívták be.

A Telex megkereste Bánki Eriket a Patzekkal való kapcsolata miatt, és arra is rákérdeztek, hogy van-e valamilyen tudomása a pécsi buszbeszerzési ügyhöz kapcsolódó összeg sorsáról. A lap a Pécsi Járási Ügyészséget arról kérdezte meg, hogy miért nem vizsgálták részletesebben Patzek kapcsolatrendszerét, és miért nem hallgatják ki tanúként Bánki Eriket. Egyelőre nem kapott választ még a Telex a megkérdezettektől.

Forrás: telex.hu