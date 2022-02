A Kutyapárt társelnöke arra kéri a fideszeseket, hogy az ő jelöltjeiknek inkább ne írjanak alá

Bayer Zsolt kezdte buzdítani a fideszes párthíveket, hogy minél többen írjanak alá a kis ellenzéki pártoknak, mert ezzel is erodálhatják az ellenzéki összefogást. Kovács Gergő, a Kétfarkú Kutya Párt társelnöke ezt rém kellemetlennek ítélte, és arra kérte a fideszeseket, hogy a Kutyapárt jelöltjeinek ne írjanak alá inkább.

A Partizán vendége volt Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke vasárnap – írta meg a 444. A műsorban szóba került, hogy Bayer Zsolt kormánypárti publicista arra hívta fel a követői figyelmét, hogy aláírásokkal támogassák az MKKP-jelöltjeit, hogy összejöjjön nekik az 500 ajánlás az országgyűlési választásra, és képviselőket állíthassanak minél több körzetben – mert a kormánynak az a jó, ha minél többfelé aprózódnak el az ellenzéki szavazatok.

Fotó: Facebook/MKKP XII. kerület

"Ez nagyon kellemetlen" – mondta erről Kovács Gergő a műsorban, és kifejtette, hogy nem szeretné, ha fidezes aláírások segítségével tudnának elindulni a jelöltjeik a választáson.

Ha most nézik a fideszesek, akkor légyszi ne írjatok alá, akkor inkább ne jöjjön össze, és ne induljunk el

- magyarázta a műsorban.

A 444 cikke szerint ahhoz, hogy a Kutyapárt országos listát tudjon állítani, ahhoz a többször módosított előírások miatt a 106 egyéni körzetből 71-ben kell egyéni jelöltet állítania, ehhez van szükség a jelöltenként számított 500 érvényes aláírásra (tehát ennél többet kell összeszedniük). Kovács Gergő tavaly még arról beszélt, hogy el tudják engedni az úgynevezett billegő körzeteket (tehát ahol reális az esélye, hogy akár az ellenzék is nyerhet), de ezt a párt tagsága végül megvétózta, így végül nem fogják mérlegelni a billegő körzeteket.

Kovács Gergő erről a Partizán műsorában elmondta, az 50 fős tagságban valóban van ellenérzés az ellenzéki pártokkal szemben, de csak azt határozták el, hogy előbb összegyűjtik az ajánlásokat, és csak ezután fognak határozatot hozni a tényleges indulásról. Ha a 71-nél több helyen, akár 80-90 körzetben sikerül összegyűjteni az induláshoz szükséges ajánlásokat, akkor már lehet arról beszélni a társelnök szerint, hogy hol lépjenek vissza.

Kovács Gergő a műsorban ismételten kijelentette, nekik a listás szavazat a fontosabb, az teljesen mindegy nekik, hogy mennyit kapnak az egyéni körzetekben.

A cikk szerint ha a Kutyapárt elérné a bejutási küszöböt (5 százalék), és bekerülne az országgyűlésbe, akkor az MKKP kívülról hajlandó lenne támogatni egy Márki-Zay-kormányt. Ennek az egyik alapfeltétele az, hogy az MZP-kormány fogadja el a Kutyapárt napokban közzétett antikorrupciós programját.

Mennyire erős a Kutyapárt?

A Kutyapárt fő érvelése egy matematikussal is megerősített állítás, miszerint a listán rájuk adott szavazatok többet érnek (mert az összefogott ellenzékiek elsősorban az egyéni képviselői helyekre hajtanak), és ha megugorják a bejutási küszöbböt, akár 4-5 listás hely is összejöhet nekik – és ezzel párhuzamosan 2-3 fideszessel kevesebb lesz a parlamentben.

A 444 egy hétfői cikkében utánament a kérdésnek, és arra jutottak, hogy röviden igaza van a Kutyapártnak a rájuk leadott listás szavazatok erősségével, bővebben kifejtve viszont vannak buktatói a dolognak: ha nem sikerül átlépniük az 5 százalékos bejutási küszöböt, akkor viszont elvesznek a rájuk leadott voksok. Ráadásul, ha bejutnak, akkor sem csak a Fidesztől vesznek el listás helyeket, hanem az ellenzéki listától is.

A 444 a cikkben arra is kitér, hogy a kutyapárti szavazók számát nem tudni, a legutóbbi közvéleménykutatás 2-3 százalékra tette a támogatottságukat, ám a valós szám ennél akár jóval nagyobb is lehet. Nem mellesleg a Kutyapárt szavazói hajlamosak a taktikai szavazással élni (az előző évek választási felmérései ezt a mintát adták ki), és most is az a nem annyira burkolt cél, hogy az MKKP támogatói listán a Kutyapártra, egyéniben az ellenzéki közös jelöltre adják a voksukat.

Forrás: youtube.com/Partizán, 444.hu