A DK elnöke kiállt Iványi Gábor mellett.

Ahogyan arról mi is írtunk, hétfő reggel nagy erőkkel szállta meg a NAV a hajléktalanokat segítő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit. Iványi Gábor egyesületénél körülbelül harminc egyenruhás, sárgamellényes, fekete arcmaszkot viselő NAV-os jelent meg – azt nem árulták el a dolgozóknak sem, hogy milyen ügyben érkeztek. Iványi szerint „nyilvánvalóan politikai üzenetről van szó”, hiszen mostanában több kormányellenes megjegyzést is tett, sőt, államfőjelöltként is felmerült a neve.

Erre most megérkezett Gyurcsány Ferenc reakciója.

Persze. Szántsátok fel a tisztesség földjét. Hintsétek be sóval a becsület még megmaradt magvait. Büntessetek. Aztán röhögjetek közben agresszív vigyorral. Nekimentek Iványi Gábornak. Mik vagytok? Annak az embernek egy fáradt sóhajában több van, mint a ti egész nyavalyás életetekben

– írja a bejegyzésében, amihez megosztott egy cikket is a mai NAV-razziáról.

