Csak az utóbbi három napban 9%-ot esett a vállalat árfolyama.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A portfolio.hu információi szerint tavaly november eleje óta közel 18, az elmúlt három napban 9 százalékot esett az OTP árfolyama. Erre hatással van a newsflow – főként az orosz-ukrán konfliktus kapcsán –, a nemzetközi tőkepiaci hangulatromlás, de technikai okai is vannak.

Mint ismert, az OTP Oroszországban és Ukrajnában is jelen van,

az ukrán bank mérlegfőösszegben és profitban is nagyobb, mint az orosz. A tavalyi első 9 hónapban a bankcsoport profitjának közel 9 illetve 7 százalékát adta az ukrán és az orosz bank. Az összes leánybank profitján belül pedig 15 illetve 13 százalék volt a két leánybank hozzájárulása az adózott eredményhez. Oroszországban 135, Ukrajnában 85 bankfiókot üzemeltet az OTP, a bankcsoport alkalmazottainak 23 százaléka, 8601 fő dolgozik Oroszországban, nagy részük ügynök.

A zuhanáshoz köze van a szlovén devizahiteles csomagnak is.

A szlovén parlament elfogadott egy devizahiteles törvényjavaslatot, amely alapján kártalanítanák a svájci frankban eladósodott lakossági hitelfelvevőket. Emiatt szektorszinten 300 millió euró, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 107 milliárd forint lehet a bankok vesztesége, ennek egy részét az OTP szlovén bankjai viselik.

Magyarország sem segít a bank helyzetén.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke kijelentette: megengedhetetlen, hogy a kamatemelés alig harmada jelent meg a lakossági betéteknél. Ennek kapcsán gazdaságpolitikai lépésekkel fenyegette meg a bankokat.

De hatással lehet a helyzetre a jogállamisági per,

amit Magyarország és Lengyelország indította, és az Európai Bíróság elutasított. Ez ugyanis rossz hatással volt a magyar tőkepiaci eszközök megítélésére, így a forint árfolyamára is. Alapvetően az hazai infláció is befolyással van a bank árfolyamára.

Ehhez adódik hozzá a nemzetközi tőkepiaci hangulatromlás, mivel alapvetően begyorsultak az esések a világpiaci tőzsdéken, illetve a különböző technikai aspektusok is.

2020 április és 2021 november között közel 150 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, azt követően egy szűkülő háromszög alakult ki, amiből az OTP árfolyama lefelé tört ki, ráadásul a 200 napos mozgóátlag is elesett, ami egyébként január végén és a múlt hét elején is még megtámasztotta az árfolyamot. Ehhez jön hozzá, hogy a 17 ezer forint körüli fontos technikai szint is elesett, ma pedig egy újabb, 16 400 forint körüli szint is elesni látszik, ami tavaly június és augusztus közepén, és november végén is támaszként szolgált.

Forrás: portfolio.hu

Fotó: MTI/Balogh Zoltán