A kutasok szerint Orbánék más f@rkával verik a csalánt, a kormány szerint 22 milliárdot spóroltak az autósok

Hortay Olivér azt is elmondta, hogy becsléseik szerint május közepéig további 44 milliárd forint megtakarításra számíthatnak a fogyasztók.

- mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője az M1 aktuális csatornán kedden az intézmény friss kutatására hivatkozva.

Első hallásra minden autós örülhetett az üzemanyagárstopnak, hiszen maximum 480 forintot kell fizetni egy liter benzinért. Ugyanez igaz az élelmiszerárak befagyasztására is – sokan jól járnak vele. Idővel viszont a lakosság elkezdte belátni, hogy az így nyert forintok valahonnan máshonnan hiányozni fognak.

Arra a felvetésre, hogy a baloldal inkább adócsökkentéssel mérsékelné a benzinárakat, a szakértő azt mondta, az adócsökkentést a kereskedők gyakran "lenyelik", így az a végfogyasztói árakba nem vagy csak korlátozottan épül be, utána pedig már nincs további mozgástere a kormányzatnak.

Többen írták már, hogy segítsünk a kis- és középvállalkozó benzinkutaknak túlélni a kampányidőszakot és csökkenteni veszteségeiket jelenleg minden egyes eladott liter üzemanyagon 30-40 Ft veszteséget termelnek.

A kormányzatnak, hogy egy egészséges piacgazdaságban szokásostól eltérő hatósági árazós üzemanyag ÁRSTOP-rendelkezésnek legfőbb teherviselője a – többségi állami tulajdonú – MOL-on keresztül ő maga legyen”.

Újabban kizárólag MOL kútnál tankolok. NER-es cégről van szó, minden tankolással csökkentem nyereségüket. Egyfajta kárpótlás. A kis, független magánkutaknál meg szolidaritásból nem tankolok. Mert megértem nehézségeiket és a nem tankolás esetükben segítség veszteségeik csökkentéséhez. Ezt az elvet ajánlom minden tankolónak, ezt javasolta Raskó György agrárközgazdász is.

ÁHortay Olivér szólt arról is, hogy a Századvég március elsején "rezsikonferenciát" szervez, amelyen közérthető módon mutatják be a rezsicsökkentés magyar modelljét és eredményeit, valamint arról is szó lesz, hogy ezt hogyan lehetne más országok számára is elérhetővé tenni.

Ma pedig bejelentést tett a Shell Hungary zRt. 191 töltőállomásból álló hálózatában a nemzetközi teherforgalom által leginkább használt tíz kúton a mai naptól tranzakciónként maximum

bruttó 50 ezer forint értékű, azaz körülbelül 100 liter vásárlása lehetséges bármely típusú üzemanyagból.

A legfontosabb hazai tranzitútvonalak mellett található tíz állomáson bevezetett intézkedést a megnövekedett igények indokolják.