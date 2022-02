Csaknem négymilliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat

Vádat emeltek egy 3,7 milliárd forintos költségvetési csalás miatt. A bűnszervezet tagjai a műanyaggranulátum-szektorban működve, fiktív számlázási láncolaton keresztül csalták el az általános forgalmi adót – tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-t.

Fotó: 123RF.com

A vádirat lényege szerint egy 47 éves férfi elhatározta, hogy létrehoz egy olyan bűnszervezetet, amely belföldi, szlovák, valamint horvát honosságú cégekből álló számlázási láncolat kiépítésével áfacsalásra épül. Ehhez kihasználta ismeretségét egy 42 éves nővel, aki egy műanyaggranulátum-kereskedéssel foglalkozó magyar cég aláírási joggal is rendelkező munkavállalója volt.

A bűnszervezet tagjai az Európai Unión belülről szerezték be a granulátumot, de az áfát nem fizették be. A beszerzéssel a cég tényleges granulátumigényét is kielégítették, másrészt azonban a bűnszervezet az áru egy részét "körbeforgatta": a bűnszervezethez tartozó olyan uniós cégeknek adatták el, amelyektől az áru – a láncolaton keresztül – ismét a magyar kereskedőhöz került vissza.

A cég vezetői és könyvelői nem tudtak arról, hogy a beszerzési lánc fiktíven számláz

- írta a főügyészség.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bűnszervezet működését 2017 októberében számolta fel, majd az ügyben széles körű nyomozást folytatott. Ennek eredményeként a Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználása, valamint egy névleges ügyvezetővel szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot.

Az ügyben hét vádlott van, a bűnszervezet irányítója, öt tagja és egy stróman.

A főügyészség fegyházbüntetés kiszabására, pénzbüntetésre és cégvezetéstől eltiltásra, valamint – ingatlanokat, gépkocsikat, követeléseket és egy több millió forintos óragyűjteményt illetően – vagyonelkobzásra tett indítványt a vádiratban.

Forrás: MTI