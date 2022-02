Sötét jövő vár Magyarországra: omlanak a részvénypiacok, zuhannak a magyar papírok az orosz-ukrán válság hatására

Hétfő hajnalban bekövetkezett az, amitől a világ már hetek óta tart.

Súlyos mínuszban állnak a részvények a nyitás után, miután orosz csapatok vonultak be Kelet-Ukrajnába – írja a Napi.hu. Az OTP mellett más magyar papírok is zuhannak, de a Raiffeisen részvénye is összeomlott Bécsben.

Nyitás után 14360 forintig esett az OTP részvények árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), ami azt jelenti, hogy 9,5 százalékos mínuszban állt a bankpapír. Az esés azóta valamelyest mérséklődött, de az OTP részvénye még mindig súlyos mínuszban áll, 15 ezer forint körül, holott az orosz-ukrán konfliktus elfajulása előtt még 18-19 ezer forint között volt az árfolyam.

Más részvények is zuhannak, egyebek mellett a Mol, a Richter, a 4iG és az Opus is több százaléknyi mínuszban áll, a BÉT-en csak két kispapír árfolyama emelkedett, a DMKer részvényei minimális forgalom (49,2 ezer forint) mellett kis mértékben, és valamivel nagyobb forgalom mellett 5,52 százalékot drágult az OXO Technologies.

Az OTP-nek orosz és ukrán leánycégei is vannak, emiatt különösen érintett lehet a konfliktusban, a hitelintézet azonban egyelőre nem tett közzé hivatalos tájékoztatást erről.

A nyugati országok vezetői elítélték Vlagyimir Putyin lépését, Joe Biden, amerikai elnök pedig aláírta az első szankciós rendeletet is a térséggel kapcsolatban. Az OTP a Napi.hu-nak telefonon annyit mondott, hogy megvárják, mit tartalmaznak a szankciók, ezután tudnak nyilatkozni arról, mennyire érintettek a konfliktusban.

A többi hitelintézet, amelynek a szóban forgó országokban érdekeltségei vannak, is esik a tőzsdén. Az OTP-hez hasonlóan mindkét országban jelentős kitettséggel rendelkező Raiffeisen Bank International több mint 12 százalékos mínuszban nyitott a Bécsi Tőzsdén, de esik az UniCredit, a KBC, és az Erste is.

