Választási bizottság: még nem volt jelölt jellege a laptoposztáskor a fideszes politikusnak

A jegyzőkönyv alapján is szórakoztató vita zajlott a szekszárdi választási bizottság vasárnapi ülésén. Ekkor tárgyalták az ellenzéki jelölt, Harangozó Tamás beadványát, aki azért panaszolta be fideszes vetélytársát, mert február 15-én laptopokat osztott a gyerekeknek egy helyi gimnáziumban.

Fotó: Facebook

Harangozó szerint Horváth István, aki jelenleg is országgyűlési képviselő, két ponton sértette meg a törvényt:

egyrészt nem szabad az iskolákban politikai tevékenységet folytatni, amíg gyerekek is ott vannak, másrészt korábban a Kúria és az Alkotmánybíróság is problémásnak találta, ha egy állami hivatal vezetője egy párt jelöltje mellett tűnt fel a kampányban. Márpedig a laptoposztáson ott volt Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ igazgatója is

Egyértelműnek látszott a helyzet, de az ülést vezető Fekete Tamás, a helyi választási bizottság (OEVB) elnökhelyettese váratlan érvvel állt elő.

Azt mondta, mivel Horváthot csak a laptoposztás másnapján, február 16-án nyilvánították hivatalosan jelöltté, az iskolai eseményen még nem számított jelöltnek. Ebből levonta a következtetést, hogy a bizottságnak nem is kell vizsgálnia, mit csinált Horváth azon a napon.„De abban egyetérthetünk, hogy azért az vicc lenne, ha nem kampánynak gondolnánk azt, ami történt” – válaszolta Kurtyán Ferenc MSZP-s delegált. Pesthy Endre is csatlakozott hozzá, idézve a választási eljárásról szóló törvényt, ami már akkor is jelöltnek nevezi a jelöltet, amikor még nem vették nyilvántartásba.

