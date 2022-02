Egyre több helyen szerveződik az országba folyamatosan érkező ukrán menekültek számára.

A Migration Aid felhívásában a határon megjelent taxis hiénákra figyelmezteti ezért önkéntes sofőröket toboroznak.

Kiemelik, mivel a magyar menekültügyi rendszer kapacitásait az elmúlt években politikai megfontolásból szinte teljesen leépítették, nincs elég befogadó állomás, így jobb híján civilektől kérnek segítséget: aki fel tud ajánlani szállás lehetőséget, kérik, jelezze feléjük.

Emellett soha nem látott civil szerveződések is akadnak szép számmal. Egyelőre a példátlan mennyiségű felajánlás is nagy feladatot jelent, ezért a logisztikai ügyek megszervezése jelenti most az első számú segítséget.

Azt mindenhol kiemelik, hogy ruhát, plüsst, játékot NE küldjenek a felajánlók, mert nem tudják hová tenni. Amire azonban szükség van: élelmiszer, tisztasági-, és tisztítószerek, női higiéniai eszközök, pelenka, bébiétel, takaró.

A Facebookon a Segítségnyújtás (Ukrajna) csoportban külön táblázatban tudnak jelentkezni segíteni.

Tolmács, az ukrán nyelvet írásban is magabiztosan használni tudó humánerőforrás is nagy segítség lehet most.

Az adománygyűjtésünk alatt bejövő felajánlásokat az ukrajnai helyzet kapcsán felmerült humanitárius tevékenységekre fordítjuk. Az alábbi számlán lehet támogatni a bajbajutottakat, illetve a 1359-es adományvonalunk hívásával: Belföldi átutalás esetén: Bankszámlaszám: 10405004-00026548-00000009 Közlemény: humanitárius válság Külföldről történő átutalásnál: IBAN szám: HU32 1040 5004 0002 6548 0000 0009 Swift kód: OKHBHUHB Bank neve: K&H Bank Zrt. Bank címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Közlemény: humanitárius válság

Anyagi segítségnyújtás a Vörös Kereszten keresztül lehetséges. Amint írják:

Szintén segítségnyújtást szervez az UNICEF, akik többek között egészségügyi csapatokat mozgósítanak a helyszínen. Nekik többek között orvosi eszközökkel, gyógyszerekkel, kötszerekkel tudnak segíteni.

Adományokat gyűjt a Magyar Ökomenikus szervezet is.

