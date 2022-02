Orbán Viktor közösségi oldalára töltötték fel a fotókat, amiből kiderül, hogy a miniszterelnök a határra látogatott.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik a NATO rendkívüli csúcstalálkozójára Brüsszelben 2022. február 25-én. A tagállamok videókonferencián egyeztettek az Ukrajnát ért orosz támadásról, Orbán Viktor a NATO-tagországok állam- és kormányfői közül egyetlenként személyesen vett részt a megbeszélésen. A magyar kormányfő megbeszélést folytatott Jens Stoltenberggel, a NATO-főtitkárával. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szijjártó Péter cáfolta, hogy Magyarország akadályozta volna, hogy Oroszországot kitiltsák a SWIFT-rendszerből, ennek ellenére Twitteren több média csatorna is azt írta, hogy "Magyarország ellenzi az intézkedést" vagy éppen "Magyarország beleegyezésére van szükség". Szijjártó szerint "a nemzetközi politika és a nemzetközi sajtó egyes képviselői nem átallanak álhíreket gyártani és hazudozni".

Többen is arra szólították fel a miniszterelnököt, hogy Magyarország ne akadályozza, hogy kitiltsák Oroszországot a SWIFT-rendszerből. Mindkét bejegyzésre több külföldi is reagált.

Azóta a NEXTA Twitter-oldalán megerősítette:

#Polish Deputy Foreign Minister Pawel Jablonski said that #Hungary will not block sanctions against #Russia, including disconnection from #SWIFT.