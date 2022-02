Retorikai harc: Putyin csak kamuzott, amikor bejelentette a nukleáris csapásmérő eszközök készültségbe helyezését?

Az orosz elnök a NATO-tagországok „agresszív kijelentéseire” válaszul helyezte készültségbe a nukleáris erőket.

Egyelőre nem látni változást az orosz nukleáris erőknél, amelyeket vasárnap helyezett készültségbe Vlagyimir Putyin orosz elnök, a NATO-tagországok „agresszív kijelentései” miatt. Erről Ben Wallace védelmi miniszter beszélt a BBC szerint – írja a hvg.hu.

A tárcavezető Wallace szerint Putyinnak tudnia kell, hogy ha atomfegyvert vet be, akkor az ellene irányuló nyugati válasz is sokkal súlyosabb lesz. Azt is megjegyezte, hogy ez „egy retorikai harc”, amit annak megfelelően kell kezelni.

