A Pesti Srácok szerzője szerint "Ukrajna mellé állni hazaárulás”

A Pesti Srácok oldalon megjelent véleménycikk címe eredetileg a következő volt kijelentő módban: „Ukrajna mellé állni hazaárulás”. Később finomítottak rajta, és átírták a címet arra hogy: "Ukrajna mellé állni?" Így kérdőjellel. De a cikkben ettől sem lett befogadhatóbb az üzenet.

A 444.hu szúrta ki, hogy a Megafon egyik influenszere írt vezércikket az ukrán helyzetről a Pesti Srácokra február 3-án.

Fotó: 444.hu

A cikk azt írja

Hozzáteszi a szerző, hogy

Később úgy folytatja:

Most persze néhány holdkóros azt mondja, hogy a Nyugat a szabadságot szándékozott elhozni Ukrajnába és ezt szolgálta a Majdan, meg minden egyéb is. A lónak a faszát. Semmi másról nem szólt ez, mint rideg, hatalmi logikáról és piacszerzésről. Ukrajna nem Európa, bárki bármi is állít, de ezt az USA is tudta pontosan. Mindent meg lehet tenni és meg lehet szerezni, talán csak egészen minimálisan kevesebbet, mint Irakban.

És micsoda meglepetés, ezt már nem fogadta el Oroszország. Volt merszük azt mondani, hogy mindennek van határa. A Nyugat szeretné Ukrajnának, ennek a nem létező országnak a nyugati részét? Rendben, akkor mi bekebelezzük de facto a keleti részét.