Magyarország támogatja Ukrajna gyorsított EU-felvételét – jelentette be kedd délelőtt Szijjártó Péter.

A tegnapi napon az Európai Unió nyolc tagországának, a három balti országnak, Lengyelországnak, Csehországnak, Szlovákiának, Bulgáriának és Szlovéniának az elnökei egy közös kezdeményezést tettek közzé Ukrajna európai integrációjának elősegítése érdekében, hogy minél előbb kapjon tagjelölt státuszt Ukrajna, és minél előbb kezdődjenek megbeszélések a csatlakozás témájában. Ezúton szeretném bejelenteni, hogy Magyarország támogatja ezt a kezdeményezést, sürgetjük a brüsszeli intézményeket, hogy vegyék napirendre a kérést

– közölte Szijjártó Péter. A külügyminiszter Facebook-oldalán elmondta:

minden olyan kezdeményezést támogatunk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Ukrajnában újra béke legyen, mert minél előbb lesz béke, annál kevesebb lesz a halott, és annál kevesebb ember kényszerül arra, hogy elmeneküljön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn hivatalosan is benyújtotta a csatlakozási kérelmet, az állam- és kormányfők testületét vezető Charles Michel európai tanácsi elnök pedig jelezte, hogy majd egy alkalmas időben sort kerítenek a témáról szóló egyeztetésekre. Ezután kedden sorra érkeztek a hírek, hogy például a román elnök is támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását, most pedig a magyar kormány is nyilvánosan kiállt ennek a témának a támogatása mellett. A Portfolio elemzője szerint

fontos látni, hogy az ukránok gyorsítottt EU-tagságának esélye nem reális, ez inkább egy szimbolikus lépés, ami szignált küld az ukránok felé, hogy az EU ezen a módon is támogatja őket.

Forrás: Portfolio