Orbán április 3-án fizeti meg az árát, amiért Putyinhozt dörgölőzött? A háború megosztja a Fidesz-szavazókat.

Megosztott a Fidesz szavazótábora, ez pedig könnyedén kihathat a 2022-es választás eredményeire – mondta Török Gábor politikai elemző a Hvg.hu-nak adott interjújában.

Fotó: Facebook

A hvg.hu fizetős tartalmát idéző Telex szerint szerinte az elmúlt 12 évben nem volt példa arra, hogy egy, az egész országot foglalkoztató ügyben láthatóan megosztottá vált a kormány szavazótábora, úgy, ahogy ezt amúgy Török meg is jósolta.

„Nincsenek friss kutatási adatok a kezemben, de amúgy is szkeptikus lennék azokkal kapcsolatban. De anélkül is látszik, hogy a Fidesz szavazótábora az orosz–ukrán háború és az elvárt magyar álláspont kérdésében megosztott. Ez persze nem független a Fidesztől, amely az elmúlt években gondosan »felnevelt egy olyan szörnyet«, a propagandájával táptalajt adott egy olyan gondolkodásnak, amelyik most részben a lépéseit veszélyezteti, korlátozza, részben a saját politikájára lehet veszélyes”