Valami szörnyűség készül Harkivban, az indiai nagykövet azért könyörög, hogy minden indiai azonnal hagyja el a várost

Aggasztó bejegyzés jelent meg az előbb a kijevi indiai nagykövetség hivatalos Twitter-csatornáján.

MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A csupa nagybetűvel írt szövegben arra szólítják fel a Harkivban tartózkodó állampolgáraikat, hogy AZONNAL meneküljenek el a városból, hogy délután hatra MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT el tudjanak jutni a 3 megjelölt település egyikére, amik a nagyvárostól nyugatra, délnyugatra és délre találhatóak – írja a 444.hu.

URGENT ADVISORY TO ALL INDIAN NATIONALS IN KHARKIV.

FOR THEIR SAFETY AND SECURITY THEY MUST LEAVE KHARKIV IMMEDIATELY.

PROCEED TO PESOCHIN, BABAYE AND BEZLYUDOVKA AS SOON AS POSSIBLE.

UNDER ALL CIRCUMSTANCES THEY MUST REACH THESE SETTLEMENTS *BY 1800 HRS (UKRAINIAN TIME) TODAY*.