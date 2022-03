Horrorárakra számíthatunk, két számjegyű lesz idén az infláció?

Idén átlagosan 9% lehet a magyar infláció, és ez 2023-ban is csak 7%-ra csökken – jósolják friss elemzésükben a Raiffeisen Bank szakemberei. Ez az előrejelzés sokkoló lehet, hiszen még néhány hete is 6-7 százalékra várták az elemzők az átlagos áremelkedési ütemet. Így pedig megvalósulhat az is, amitől eddig csak féltünk: két számjegyű inflációs ráta is jöhet az év során.

Fotó: pixabay.com

A portfolio.hu által idézett elemzés szerint 2022-ben az eddig várt 7 százalék helyett átlagosan 9 százalékos lehet a magyar infláció – írták kedden megjelent elemzésükben a Raiffeisen Bank szakemberei. Innen 2023-ban is csak 7%-ra csökken majd az átlagos áremelkedési ütem. Az idei átlagos infláció így

több mint 20 éves csúcsot jelentene, utoljára 2001-ben volt ennél magasabb.

Az előrejelzés különösen sokkoló, hiszen korábban abban lehetett bízni, hogy a januári 7,9% a tetőzést jelentette. A múlt héten Virág Barnabás, az MNB alelnöke már arról beszélt, hogy a februári adat meghaladhatja a 8%-ot, akár 8,5% közelében is lehet, már ez is komoly meglepetést okozott. Azóta pedig kitört a háború Ukrajnában, ami csak tovább fokozza az áremelkedést.

Forrás: portfolio.hu

Címlapkép: pixabay.com