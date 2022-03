Kövér László az ukrán helyzetről: ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek

Az orosz-ukrán háborúnak csak vesztesei lesznek – mondta Kövér László házelnök az Észak-Magyarország című lap csütörtöki számában megjelent interjújában, amelyben arról is beszélt, hogy Márki-Zay Péter "Gyurcsány trójai falova" és kormányváltás esetén visszatérne az "erőszakos és megszorító gyurcsányi politika".

A házelnök az ukrajnai háborús helyzetet úgy értékelte: amellett, hogy – mint a háborúkban általában – ártatlan emberek élete veszik el vagy megy tönkre, azért is tragikus ez a konfliktus, mert "két testvérnép csap össze", és azért is, mert ennek a háborúnak csak vesztesei lesznek.

Szerinte a legtöbbet az ukránok veszítenek, de arra is felhívta a figyelmet, hogy Kárpátalján több mint 150 ezer magyar él. Hozzátette: veszít Oroszország is, hiszen olyan szankciókkal szembesül, amelyek biztosan nem válnak az orosz gazdaság és az orosz emberek életszínvonalának a javára. Vesztese a krízisnek Európa, főleg Közép-Európa – tette hozzá a házelnök, aki úgy látja, hogy a szomszédban zajló konfliktus – ha a háború esetleg véget is ér – nem fog megszűnni belátható időn belül.

