Az ukrán menekülteket segíti a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is

Összefogást indít a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a háború elől menekülök megsegítésére, a BKIK a szakma és az érdekképviseletek bevonásával méri fel a szabad szállás kapacitásokat.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) is lépéseket tesz az Ukrajnában dúló háború elől menekülők megsegítésére. Önkéntes tagjai, a regisztrált fővárosi, szálláskiadással foglalkozó vállalkozások, valamint a szállásadással foglalkozó cégeket tömörítő szakmai szervezetek megkeresésével felméri és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak továbbítja a budapesti és a főváros közelében elérhető szabad szállodai- és magánszállás kapacitásokat. A kamara önkéntes tagságába tartozó két budapesti szállodában már tartózkodnak kárpátaljai magyarok.

Az orosz-ukrán háború elől Ukrajnából menekülők a Lónyai Menyhért Általános Iskola és Óvoda tornaterméből kialakított szálláshelyen Lónyán 2022. március 2-án. Fotó: MTI/Balázs Attila

„A BKIK-nál szeretnénk mi is kifejezni szolidaritásunkat az ukrán emberekkel, ráadásul mindezt gyakorlati segítségnyújtással, összefogással szeretnénk megtenni. Ezért kampányt indítottunk azon vállalkozások megkeresésére, melyek szabad szálláskapacitással, vagy arra is felhasználható iroda-, illetve üzlethelyiséggel rendelkezhetnek, hogy lehetőségeikhez mérten hatékonyan támogathassák az Ukrajnából Magyarországra menekülőket, köztük magyar testvéreinket is. Morális kötelességünknek tartjuk, hogy a saját eszközeinkkel mi is segítsünk a bajbajutottakon”