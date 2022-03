Magyarországon lezajlott az évtized egyik legnagyobb csalása a háború leple alatt – állítja Hadházy

Hadházy Ákos közösségi oldalára írt bejegyzésében azt állítja, "az őrült háború leple alatt Magyarországon lezajlott az évtized egyik legnagyobb csalása". Mint írja, a "nagy tőzsdei csalást" a birtokába került "nyilvánosan is elérhető szakdolgozat buktatja le".



Fotó: MTI/Soós Lajos

- írja bejegyzésébe.

Hadházy azt írja, az "Antenna Hungária egy hatalmas cég, rengeteg vagyonnal és az ország szempontjából létfontosságú infrastruktúrával, legalább 250 milliárd forintot ér".

- állítja Hadházy.

Hogyan kebelezhetett be egy ekkora céget egy évi 60 milliárdos forgalmú 4IG Zrt?

- fogalmazta meg a kérdést, amit úgy válaszolt meg:

Hát úgy, hogy azt hazudta magáról, hogy néhány egyéb cég megvásárlása után a saját értéke már 400 milliárd forintra emelkedett. Az új leányvállalatait is apportálva így már megszerezhette az irányítást az "összeolvadt" cég felett.

A független országgyűlési képviselő állítása szerint "ebből a 400 milliárdból 230 milliárdot tesz ki csak a DIGI Kft. Elvileg ugyanis ennyiért vásárolta meg a 4IG ezt a céget pár hónapja, gyakorlatilag viszont nem tudjuk, hogy ezt a hatalmas összeget valaha ki fogják-e fizetni".

Annál is inkább, mert egy, a cégnél dolgozó hallgató diplomamunkája (is) feketén-fehéren bemutatja, hogy a digi nemhogy 230 milliárdot, de 10 milliárdot is alig ér.