Elutasítják a rágalmakat.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A Direkt36 kiszivárgott adatok alapján rávilágított, hogy hogyan működik a kormányzati befolyás az MTI-nél. Ebből kiderül, hogy teljes mértékben az Orbán-kormány irányítása alá tartoznak ezek a sajtóorgánumok – olyannyira, hogy a cikkekhez címet és leadet is ők adnak, sőt, még a kérdéseket is előre megkapják az újságíróik. Erre reagált most a közmédia egyik sarkköve, az MTVA.

Az MTI-n lehozott hír szerint Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója azt reagálta, hogy a balliberális pártok megsértik a sajtószabadságot.

Közleményükben kiemelték, a parlament által választott többpárti kuratórium és a társadalmi szervezetek által felügyelt, szigorú európai és magyar szabályok szerint működő magyar közmédiát egyre több és egyre gyakoribb baloldali politikai támadás éri.

Mindezt tetézve azzal, hogy valótlan állítások terjesztésével próbálják a magyar polgárok millióit az általuk nézett és hallgatott csatornák ellen hangolni.

Hangsúlyozták, a „közmédia – ahogyan eddig – ezt követően is vissza fogja utasítani a rágalmakat és a politikai befolyásolás minden kísérletét”.

Azt is visszautasítottuk, amikor fizikai erővel, törvényt sértve, garázdaként törtek be a székházba a baloldal politikusai, azt is, amikor gyalázták munkatársainkat, azt is, amikor létükben és egzisztenciájukban fenyegették mindazokat, akik szakmai elkötelezettségből, hazaszeretetből, szolgálatból a nap 24 órájában végzik munkájukat határon innen és túl, a világ minden részén. Milliók tájékozódását segítve, beszámolva eseményekről, határvédelemről, árvízről, járványról, háborúról vagy éppen a politikai pártok által elmondottakról.

Felhívták a figyelmet arra is, a „közmédia nem a politikát szolgálja, hanem a nemzetet, a polgárokat, és bemutat minden olyan eseményt, kijelentést, agressziót, örömöt vagy bánatot, ami akár Magyarországon, akár a világban történik”.

„Bemutatjuk az orosz agressziót, bárhogy is próbálják ezt elhazudni a vasárnapi tüntetők,

bemutatjuk az ukránok helyzetét, akiknek jótékonysági műsort készítünk egész héten keresztül, az iraki vagy afganisztáni történéseket, a brüsszeli vagy berlini eseményeket éppúgy, mint a most tüntető baloldaliak politikai állásfoglalásait, vagy éppen a kormány és a kormánypártok véleményét” – olvasható a közleményben.

A közmédia vezetői szerint

vasárnapra tervezett tüntetésüket hiába próbálják meg a sajtószabadság köntösébe bújtatni, amikor éppen ők sértik meg a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos és törvénnyel védett jogát.

Kiemelték, „Magyarország alaptörvénye a véleménynyilvánítás és az információhoz jutás jogát minden magyar állampolgár számára biztosítja, és ehhez, valamint a törvény által biztosított szerkesztői szabadság gyakorlásához minden körülmények között ragaszkodni fogunk”.

Nem akarjuk, hogy visszatérjen az a korszak, amelyben a tiltás, az elhallgatás, a megfélemlítés vagy az ellehetetlenítés eszközét gyakorolták – jelentették ki, hozzátéve, „nem félünk, nem engedünk, bárhogy fenyegetnek is bennünket!”.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán