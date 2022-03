Kulcsár Edináék beszálltak a politikába – a pénz beszél?

Érdekes összefüggésekre mutat rá friss videójában Osváth Zsolt youtuber – szúrta ki a Telex.



Fotó: RTL

A Zshow Time Youtube-csatorna tulajdonosa arról számolt be, hogy korábban a Megoldás Mozgalom nevű kamupárttól érkezett hozzá megkeresés reklámügyben (neki kellett volna promóznia Gattyán Györgyék pártját). Osváth Zsolt a felkérésre nemet mondott.

Videójában ugyan nem jelenti ki, de elég egyértelműen utal arra, hogy a MeMo mellett nemrég állást foglaló, többszázezer követővel rendelkező Kulcsár Edina és más influenszerek pont akkor fordultak a politika irányába, amikor „a kassza csilingel”.

Osváth ki is emeli, hogy nyilván nem állíthatja, hogy a MeMo mellett kiálló influenszerek (az elmúlt napokban Kulcsár mellett például Young G is a párttal kapcsolatos tartalmakat osztott meg, ahogy Tolvai Reni vagy Lil G is, bár nekik az Instagram-sztorijaik már nem elérhetők). Young G Instagram-sztorijai különösen érdekesek. Ebben a párjával a politikáról és a választásokról beszélgetnek