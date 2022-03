Orbán terve elbukott: rajtunk keresztül megy a fegyver Ukrajnába, és a NATO erők is jöhetnek

Egy hete hangoztatja a kormány, hogy Magyarország nem enged át a területén fegyvert Ukrajnába.

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, előzőleg pedig Orbán Viktor beszélt arról, hogy stratégiai nyugalomra van szükség, és azzal érvelt a fegyverek küldése ellen, hogy

szomszédos országról van szó, számolni kell azzal, hogy az oda küldött fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, "hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat".