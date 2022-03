Eltűntek az orosz és ukrán turisták Magyarországról

Az orosz és az ukrán turisták gyakorlatilag eltűntek Magyarországról, de nemcsak ezekből az országokból, hanem máshonnan is kevesebben jönnek a konfliktus miatt. Sokan nem mernek elindulni hazánkba a szomszédban dúló háború miatt. A háború hatására még tovább emelkedő energiaárak a turizmusban is gondot okoznak.

A tipikusan gyógyászati turizmusra szakosodott üdülőhelyek, Hévíz és Hajdúszoboszló eddig az orosz-ukrán háború vesztesei. Az orosz és az ukrán turisták gyakorlatilag eltűntek, vagy, aki itt maradt, az jobbára nem tud vagy nem akar visszautazni. Elkezdődtek a lemondások a nyugati turisták részéről is a fürdőhelyeken – írja a portfolio.hu.

A többi vidéki településen a belföldi keresletnek köszönhetően az ilyenkor elvártnak megfelelő a vendégszám, míg a budapesti hotelek a megnövekedett tranzitforgalomból fakadóan megugró foglaltságról számoltak be. Főleg a jómódú ukránok szállnak meg pár napra a fővárosi szállodákban, azután utaznak tovább.

„Az M7-esen és az M1-esen sok ukrán rendszámú autóval találkozni, de ezek a kocsik mennek is tovább Európa más országaiba. Az orosz és ukrán piacról érhetően jelentős a lemondási hullám, és már nemcsak a márciusi, hanem az áprilisi és a májusi foglalásoknál is, mert az is bizonytalan, hogy mikor áll helyre a légiközlekedés az országaink között” – közölte a Portfolio megkeresésére Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

