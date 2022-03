Határidőre jelenteniük kell az iskolaigazgatóknak, hogy melyik tanár fog sztrájkolni március 16-án

Kisfaludy László, köznevelésért felelős helyettes államtitkár március 7-én levelet írt az iskolák igazgatóinak a március 16-án tartandó pedagógussztrájkról. Ebben többek között olyan határidőket írt elő, amik a kormány elégséges szolgáltatásokról szóló rendeletében nem szerepeltek.

Fotó: pixabay.com

A két pedagógus szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) közös közleményt adott ki kedden – írja a Telex.

Szerintük a helyettes államtitkár nem tehet kötelezővé olyan szabályokat, amelyek a kormány eredeti rendeletében sem szerepelnek. Az újabb konfliktus kirobbanása ellenére úgy néz ki, a tanárok mindenképpen megtartják március 16-án a sztrájkjukat.

A még elégséges szolgáltatások megszervezéséért a munkáltató a felelős, elsősorban azokkal a pedagógusokkal kell ezeket biztosítani, akik nem vesznek részt a sztrájkban. Ha azonban ez nem elegendő, akár azok is bevonhatóak a munkavégzésbe, akik sztrájkolnak, sőt például más intézménybe is kirendelhetik a tanárokat, ha csak így teljesíthetőek mindenhol az elégséges szolgáltatások – ezek a kitételek is szerepelnek abban a levélben, amelyet Kisfaludy László, köznevelésért felelős helyettes államtitkár március 7-én az iskolaigazgatóknak írt.

Kisfaludy szerint vannak határidők, amiket kötelesek figyelembe venni mind a munkáltatók, mind a sztrájkoló tanárok. Így a sztrájkban résztvevők kötelessége jelezni

a március 8-i munkanap végéig, hogy lesz-e sztrájk az iskolában, elkezdték-e a szervezést, a március 9-i munkanap végéig, hogy név szerint kik fognak várhatóan részt venni a sztrájkban, és hányan lesznek. Hozzátéve, hogy ennek változása esetén ezt a jelzést folyamatosan közvetíteniük kell a munkáltatóknak.

Forrás: telex.hu

Címlapkép: pixabay.com