Letarolhatja Magyarországot az infláció – a legrosszabb csak most jöhet

Gyengül a forint, emelkednek a nyersanyagok árai, és ezek hamarosan be fognak gyűrűzni a fogyasztói árak szintjére is. De meddig mentheti meg az embereket befagyasztás, és mire kell számítani? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a G7.

Van a mostani helyzet, amikor gyakorlatilag soha nem látott mértékűek a piaci kilengések, amikor a piaci pánik vezérli a lépéseket. Egy gazdasági modell is végső soron a múlt eseményeire épít, de abban a helyzetben, amikor olyan folyamatok zajlanak, amelyek a modern statisztika korszakában nem fellelhetőek, a klasszikus előrejelzések csődöt mondanak.

Hosszú évek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az olajársokk viszonylag gyorsan és erősen szokott begyűrűzni. Az árak felpattanását követő nagyjából három hónapban már megjelenik a teljes inflációs hatás a fogyasztói árakban.

Ugyanakkor amilyen gyorsan ez a hatás begyűrűzik, olyan nehezen cseng le, hiszen még az áremelkedést követő második év végén is van némi inflációt élénkítő hatása.

Az első körös hatás az üzemanyagokon keresztül jelentkezik, amit mi magunk is érzékelünk a benzinkutakon. De persze a vállalatok számára is nő az üzemanyagköltség, meg a szállítás és más, köztes termék is drágul, ami jóval tompítottabb módon és lassabban, de végül megjelenik a fogyasztói árakban.

És hogy mekkora hatásról beszélünk?

Nos, a legerősebb ponton 10 százalékos olajár-emelkedés szűk 0,4 százalékkal emeli meg az árszínvonalat.

A január végi inflációs előrejelzéshez képest rövidtávon már legalább nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb inflációval számolhatunk. És ez csak a sáv alja, ugyanis könnyen lehet, hogy ebben a helyzetben a szokásosnál még magasabb lesz az inflációs hatás.

A múltbeli tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy a forint árfolyamának 1 százalékos gyengülése nagyjából 0,15 százalékkal emeli meg az árszínvonalat. Ugyanakkor a jelenlegi extrém piaci helyzetben könnyen elképzelhető, hogy ennél jóval nagyobb az inflációs hatás.

Azok alapján, amit jelenleg látni és hallani a vállalatok részéről, bizony ez a rendkívül összetett költségsokk egy nagyságrendekkel dinamikusabb árazási döntéshozatalt hozhat magával, vagyis a korábban becsültnél gyorsabban, erősebben jelennek meg a fogyasztói árakban ezek a hatások.

Amennyiben ezt a feltételezést elfogadjuk, akkor az árstopok elengedését követően, tehát május-júniusban, könnyedén elképzelhető a két számjegyű infláció is Magyarországon.

Forrás: G7