Kiderült, miért nem tudta átvenni kitűntetését Deák Bill Gyula

Diák Bill Gyula nem tudott elmenni pénteken a Pesti Vigadóba, hogy személyesen vegye át a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét.



Fotó: TV2

Ő lett volna az egyetlen előadóművész, aki részesülhet a rangos elismerésben a főigazgatók és sportvezetők között a pénteki ceremónián.

A Bors információi szerint 39 fokos láz döntötte ágynak, pedig már az öltönyét is kikészítette.

Csütörtökön még azt hitte, hogy szakmai karrierje csúcsaként tapsvihar közepette állami díjat vesz át, péntekre viszont megfordult vele a világ.

- nyilatkozta a lapnak.

Azt is elárulta, hogy "elmondhatatlanul örült annak, hogy ilyen magas kitüntetésben részesülhet. Nagyon nagy dolog ez!".

Úgy vártam ezt a napot, mint egy kisgyerek. Kikészítettem az öltönyömet, a nyakkendőt...Ezek azóta is a szobában lógnak, én pedig fekszem és abban reménykedem, hogy nem kaptam el ezt az átkozott koronavírust. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen peches vagyok… A kitüntetést természetesen utólag majd megkapom, és nagyon fogok neki örülni, de nagyon jó lett volna a Pesti Vígadóban, ünnepélyes keretek között Kásler miniszter úrtól átvenni. Annak azért van rangja! A szívem megszakad, hogy nem vehettem át a kitüntetésemet, de ezzel együtt is azt érzem, hogy nagyon boldog vagyok, nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam. Így alakult… Most egy pár percig kiörömködöm magam, aztán arra összpontosítok, hogy meggyógyuljak. Köszönöm azoknak, akik a távollétemben is megtapsoltak