Gyanús ügyletbe keveredtek Orbánék: "a magyar kommunista párt támogatta Moszkvát úgy, mint most ők Le Pen-t"

Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, az egyesült ellenzék gazdasági kabinetvezetője. Szerinte ugyanis több mint különös, hogy a kormány legfelsőbb köréhez kapcsolható bank úgy ad kölcsönt a francia szélsőjobb vezetőjének, hogy a fedezet nem ismert, a politikai „lefizetés" viszont feltételezhető.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Szerinte vannak még kultúrországok, ahol a politikusok vagyonbevallását komolyan is veszik. Marine le Pen tavaly ősszel meleg, elvtársi látogatást tett a magyar miniszterelnöknél, aki többek között a most megválasztott köztársasági elnök társaságában fogadta a francia szélsőjobb vezérét. Most kiderült az ok is, amit a bőkezű hitelező eddig szemérmesen tagadott:

a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Magyar Külkereskedelmi Bankon keresztül Orbán megtámogatta le Pen kampányát bő 4 000 000 000 forinttal.

A gazdasági szakember szerint az egész ügylet nagyon különös

mert ez az egész egy politikailag erősen exponált helyzetnek tűnik. Eddig az orosz bankrendszer finanszírozta, de gondolom a botrány elkerülése végett nem akarta megismételni a tranzakciót Le Pen asszony és keresett egy kevésbé botrányosnak ígérkező megoldást.”

Az MKB-t eredetileg kormányközelinek elkönyvelt, kvázi közpénzjellegét vesztett intézetként tartják számon.

Ebből a szempontból még speciálisabb a helyzete, mintha egy teljesen profitorientált pénzintézet lenne. Amennyiben egy profitmaximalizáló bankhoz fordult volna a hölgy, akkor felvetődtek volna olyan kérdések is, hogy mi a kölcsön fedezete. Egy egyszerű tranzakció esetén elég különös lenne, hogy egy nem nagy vagyonnal rendelkező magánszemély ekkora hitelhez jut és automatikusan felmerül a kérdés, hogy mi a garancia.

- mondta el.

Bod Péter Ákos figyelmeztetett arra is, hogy egy kormány-, illetve állam-közeli helyzetben egy újabb vetület is felmerül, ugyanis nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen tranzakció jóváhagyása nem vezet fel a legmagasabb politikai szintig.

Mindezzel kapcsolatban egy eddig nem említett kérdés is adódik, hogy mit szól mindehhez a bankfelügyelet...? Miután ez pénzügyileg egy igen kritikus és kockázatos dolog, kérdés, hogy az MNB által jóváhagyott pénzügyi standardoknak megfelel-e egy ilyen művelet? Őszinte kíváncsisággal várom, hogy a következő napokban mit fog kideríteni a Nemzeti Bank pártatlan és alapos vizsgálata ebben az ügyben.

- tette hozzá Bod, akit ez arra az időre emlékeztet amikor a magyar kommunista párt például Moszkván keresztül finanszírozott olyan alapokat, amelyek felhasználásába csak a legfelsőbb politikai vezetés látott bele.

Szerinte mindez feltételezi a korrupció gyanúját, elvégre szimpla politikai haszonlesésből „lefizetik” egy elvtársi párt vezetőjét, ám mindennek a jogi megítélésén eddig nem gondolkozott, elég fejtörést okozott neki az ügy pénzügyi vonatkozása, ami két-három elvet is sért.

