Felfoghatatlan luxus: légifelvételen az Orbán család hatalmas birtoka

Hadházy Ákos számolt be arról, hogy az RTL Híradó tudósításában a korábbi felvételek alapján nem csak a mostani állapotot mutatta be, hanem azt is, hogy mekkora építkezés vezetett a sok milliárdos kastély együttes felépüléséhez.

Amiről az építési hatóság azt hazudta, hogy juhakol lesz, Orbán pedig “majorságról” beszèlt.

Az egészet Önök fizették, hiszen Orbán apja az állami beruházásokra szállított kövön gazdagodott- az ő kőbányája tízszer akkora haszonnal (49 százalék) dolgozott, mint a többi hasonló vállalkozás (4 százalék)

- írta a független képviselő.

Aki szerint a manipulált közbeszerzéseken nem ő indult, hanem a gázszerelő haver, így nem tudjuk, hogy O. Győző pontosan mennyiért szàmlázott. De az új kormány meg fogja tudni nézni.

Putyin építkezéseihez hasonlította a Jobbik elnöke az Orbán család hatvanpusztai építkezését mai sajtótájékoztatóján.

Jakab Péter az után mondta ezt, hogy a Partizán újabb felvételeket közölt a hamarosan befejeződő építkezésről.

A miniszterelnök korábban azt mondta erről, hogy náluk a gyerek nem beszél bele a szülők dolgába.

Forrás: RTL/Facebook

Címlapkép: YouTube/Partizán