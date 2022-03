Amerikai republikánus szenátor bírálja az EU Budapest és Varsó elleni jogállami intézkedéseit.

Marco Rubio floridai szenátor a Twitteren bírálta az Európai Unió Magyarország és Lengyelország elleni jogállami intézkedéseit az ukrajnai háború közepette.

- fogalmazott Twitter-bejegyzésében a befolyásos republikánus politikus.

A mikroblogban Rubio emlékeztetett arra, hogy

Mint fogalmazott: "az EU valamiért azt gondolja, most van itt a legmegfelelőbb ideje annak, hogy pénzügyi büntetést szabjon ki rájuk, mert nem felelnek meg az ő definíciójuk szerinti 'demokráciának'".

A floridai szenátor a bejegyzéséhez csatolta a BBC brit médiaszolgáltató februári tudósítását arról, hogy az EU Bírósága elutasította a jogállamisági mechanizmus ellen Lengyelország és Magyarország által benyújtott keresetet.

#Poland is taking in millions & #Hungary hundreds of thousands of refugees fleeing a legitimate totalitarian war criminal

But the E.U somehow thinks now is a good time to impose financial penalties on them for now meeting their definition of “democracy” https://t.co/WHRN1pvve7