Orbán "magánhadseregét" is felszámolnák, évente 5-10 milliárdot visz el a TEK

Az Egységben Magyarországért rendészeti és katasztrófavédelemi szakpolitikai kabinetvezetője mondta el ezt a Hírklikknek adott interjújában.

Szerint az áprilisi kormányváltás után a Terrorelhárítási Központ tevékenységét betagozzák az erre kijelölt állami szervek alá, a felszabaduló jelentős költségvetését többek között a megyei rendőrkapitányságok fejlesztésére fordítanák. A részletekről dr. Lengyel Róbert beszélt a Hírklikknek.

Egyáltalán mi szükség volt eddig az évi 5-10 milliárdból fenntartott TEK-re, értékelhető-e szimplán Orbán magánhadseregeként?

Azt szögezzük le, hogy terrorelhárításra minden országnak, Magyarországnak is szüksége van. Ez nem kérdés. Azzal kapcsolatban már komoly aggályaim vannak, hogy jelen pillanatban a Terrorelhárítási Központ az Országos Rendőr-főkapitányságtól egy teljesen külön rendőri szervezetként, mint állam az államban működik. Ez a szervezeti egység jelen pillanatban annak az embernek a vezetése alatt áll, aki tudomásom szerint a jelenlegi miniszterelnök korábbi testőre, illetve a testőrségének vezetője volt a sajtóértesülések alapján.

- mondta el a lapnak. Ő nem tartja azt normálisnak, hogy a Magyar Köztársaságnak van egy országos rendőr-főkapitánya, akinek semmilyen rálátása, sem ráhatása nincs a terrorelhárító tevékenységre.

Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen szervezeti egységnek bizony az Országos Rendőr-főkapitányság szervezetén belül kell működnie.

Hiszen a terrorelhárító szervezeteket a világ legtöbb országában klasszikusan arra hozták létre, hogy ha van egy rendkívüli esemény, ne adj’ isten, terrorcselekmény, esetleg egy olyan bűnözőt kell megfogni, aki mondjuk felfegyverkezve, elbarikádozva található és az elfogása különleges rendőri szakértelmet igényel, akkor legyenek erre a feladatra különlegesen képzett rendőrök.

Szakmai álláspontja szerint a jelenlegi TEK önállóságát önálló költségvetési szervként meg kell szüntetni, be kell integrálni az Országos Rendőr-főkapitányságba.

A TEK-et ma már gyakorlatilag a köznyelv is a jelenlegi kormányzathoz igazodó rendőri-szervezeti egységként tekinti. Szerintem a nevét is meg kell változtatni. Erre lett volna az a javaslat, ami nem újdonság, volt már ilyen, hogy a rendőrség különleges szolgálata.

- jelentette ki.

A bűnügyi-, a terror-felderítésnek pedig van egy nemzeti nyomozószerve, ami szintén nincs a helyén, mert mit keres az egyenruhás készenléti rendőrségnél az egyébként bűnügyi feladatokat ellátó Nemzeti Nyomozó Iroda. Ez pedig átvehetné a TEK feladatait. A TEK utódszervezete klasszikusan felszámoló kommandós egység kell, hogy legyen. Valamint egy nagyon fontos feladatot, a védett vezetők személyi védelmét is el kellene látnia.

Szakmailag indokolatlan és nem normális, hogy a miniszterelnököt is más rendőri egység védi, a köztársasági elnököt is és a házelnököt is más. A személyi biztosításnak egy helyen kell koncentrálódnia.