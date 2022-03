Az ATV tulajdonosa szerint van összefüggés a homoszexualitás és az ukrajnai háború között

Egészen elképesztő eszmefuttatás látott napvilágot Németh Sándortól, a Hit Gyülekezete vezető lelkészétől – szúrta ki a Magyar Hang.



Fotó: Youtube/Hit Gyülekezete

Németh – aki az ATV tulajdonosa is – néhány nappal ezelőtti igehirdetésén az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is megnyilvánult.

„Nem állnak messze az igazságtól azok a szellemi emberek, akik a mostani helyzetet is a bűnnel, vagy akár – hogy mondjam, istenkáromlásnak tűnik a világi emberek számára – a Pride-dal, a homoszexualitással, a melegházassággal, ezeknek a térhódításával hozzák összefüggésbe. Igenis ki lehet mutatni az összefüggéseket ezzel kapcsolatosan és ha a jövőben ez a háború be is fejeződik – és imádkozunk, hogy minél előbb fejeződjön be, mert Isten nem akarja, hogy ilyen ostoba, gonosz módon haljanak meg az emberek – bombákkal satöbbi, hogy háborúznak az emberek – hanem azt akarja, hogy megtérjenek és az igazság megismerésére jussanak.”